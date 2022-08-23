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Зеленський різко відповів на пропозицію завезти МАГАТЕ з боку Криму

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російська сторона пропонувала організувати прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС з боку окупованого Криму. Але дана пропозиція була відхилена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками саміту Кримської платформи.

За його словами, українська сторона запропонувала МАГАТЕ і ООН приїхати на Запорізьку АЕС за маршрутом, який відповідає законодавству.

"Була пропозиція, щоб місія МАГАТЕ заїжджала з окупованого Криму. Ми сказали, що якщо так станеться, то МАГАТЕ до нас більше не приїде, тому що це порушення нашого законодавства. Ми раді, що нас почули і готові приїхати. Ми готові зробити коридор на тимчасово окуповану територію", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Москва дала згоду на візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Атомна станція знаходиться в окупованому Енергодарі, українська сторона з самого початку наполягала на тому, щоб представники МАГАТЕ їхали туди з Києва.

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Володимир ЗеленськийЗапорожская АЭСМАГАТЭ