UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский резко ответил на предложение завезти МАГАТЭ со стороны Крыма

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Российская сторона предлагала организовать прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС со стороны оккупированного Крыма. Но данное предложение было отклонено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы.

По его словам, украинская сторона предложила МАГАТЭ и ООН приехать на Запорожскую АЭС по маршруту, который отвечает законодательству.

"Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Москва дала согласие на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Атомная станция находится в оккупированном Энергодаре, украинская сторона с самого начала настаивала на том, чтобы представители МАГАТЭ ехали туда из Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭ