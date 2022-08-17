Місія МАГАТЕ має дістатися на ЗАЕС лише через підконтрольну Україні територію, - Кулеба

Україна має принципову позицію з приводу приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через підконтрольну уряду територію. Делегація не може їхати через Росію, а потім окупованими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби " Суспільному ".

"При всьому іншому, я, ми будемо абсолютно відкритими і максимально врахуємо побажання МАГАТЕ, з точки логістики і з точки зору безпеки", - сказав він.

Кулеба має намір провести перемовини з МАГАТЕ щодо умов візиту делегації на Запорізьку АЕС.

За словами міністра, Україна розуміє, що РФ буде заповнювати інформаційний простір своєю пропагандою, перекладаючи провину за недопуск МАГАТЕ на ЗАЕС на Україну. Він впевнений, що намір окупантів проваляться.

Кулеба зазначив, що мета кожної подібної заяви РФ - перекласти відповідальність на Україну.

"Тобто коли вони готуються щось заблокувати, вони заздалегідь пропагандистками методами починають перекладати відповідальність, ми ці всі трюки проходили, ніхто на них не купується. Те, що робить там Росія, це загроза не лише Україні, а і всьому світу", - сказав він.