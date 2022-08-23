Делегація МАГАТЕ приїде на ЗАЕС? З'явилися деталі переговорів Лаврова із головою МЗС Франції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Франції Катрін Колони за підсумками телефонних переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим 23 серпня.

За її словами, під час спілкування з Лавровим "отримала згоду" Москви на якнайшвидший напрямок місії міжнародної організації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

"Основна увага була приділена умовам відправлення експертної місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС… Міністр (Катрін Колонна, - ред.) висловила підтримку Франції швидкому розгортанню місії експертів МАГАТЕ відповідно до рекомендацій її генерального директора та при повній повазі до суверенітету України", - йдеться у повідомленні. французького МЗС.

При цьому французький міністр наполягала, що місію треба розгорнути якнайшвидше. І не наражати на небезпеку.