Зеленський різко відповів на пропозицію завезти МАГАТЕ з боку Криму

Російська сторона пропонувала організувати прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС з боку окупованого Криму. Але дана пропозиція була відхилена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками саміту Кримської платформи.

За його словами, українська сторона запропонувала МАГАТЕ і ООН приїхати на Запорізьку АЕС за маршрутом, який відповідає законодавству.

"Була пропозиція, щоб місія МАГАТЕ заїжджала з окупованого Криму. Ми сказали, що якщо так станеться, то МАГАТЕ до нас більше не приїде, тому що це порушення нашого законодавства. Ми раді, що нас почули і готові приїхати. Ми готові зробити коридор на тимчасово окуповану територію", - додав Зеленський.