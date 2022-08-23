Зеленский резко ответил на предложение завезти МАГАТЭ со стороны Крыма
Российская сторона предлагала организовать прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС со стороны оккупированного Крыма. Но данное предложение было отклонено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы.
По его словам, украинская сторона предложила МАГАТЭ и ООН приехать на Запорожскую АЭС по маршруту, который отвечает законодательству.
"Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что Москва дала согласие на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Атомная станция находится в оккупированном Энергодаре, украинская сторона с самого начала настаивала на том, чтобы представители МАГАТЭ ехали туда из Киева.
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