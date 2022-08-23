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Зеленский резко ответил на предложение завезти МАГАТЭ со стороны Крыма

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 18:34
Зеленский резко ответил на предложение завезти МАГАТЭ со стороны Крыма Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Российская сторона предлагала организовать прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС со стороны оккупированного Крыма. Но данное предложение было отклонено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы.

По его словам, украинская сторона предложила МАГАТЭ и ООН приехать на Запорожскую АЭС по маршруту, который отвечает законодательству.

"Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Москва дала согласие на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Атомная станция находится в оккупированном Энергодаре, украинская сторона с самого начала настаивала на том, чтобы представители МАГАТЭ ехали туда из Киева.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС МАГАТЭ
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