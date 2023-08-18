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Зеленский о реформе ТЦК: должны дать людей, которые усилят оборону Украины

Фото: президент Воладимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Константин Широкун

Территориальные центры комплектования должны давать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины, реально понимающие, как и кого нужно отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования", - заявил Зеленский.

По его словам, этой системе нужно достоинство и рациональность. Кроме того, этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить оборону Украины.

"В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе – а их 16, – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем – в частности, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - добавил он.

Скандалы в ТЦК

В последние недели в Украине стали резонансными скандалы, связанные с руководством военкоматов. В частности, журналисты обнаружили у начальника территориального центра комплектования Одесской области Евгения Борисова виллу в Испании и люксовые автомобили.

Ранее сообщалось, что военные Днепропетровской области подозреваются в незаконном обогащении, поскольку он во время полномасштабной войны оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

 

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