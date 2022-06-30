Зеленський розробив план відсічі окупантам, - Джонсон

Він зазначив, що здійснював візити в Україну незадовго до початку самітів для того, щоб отримати реальне уявлення про позицію Зеленського і його адміністрації, дізнатися, як вони оцінюють ситуацію.

"Вони бачать спосіб, як змінити динаміку в цьому році, в найближчі кілька місяців", - сказав він.

Джонсон додав, що партнери України повинні допомагати країні наскільки можуть.

"Вони показали, що можуть чинити опір. Вони можуть продемонструвати свою дивовижну здатність давати відсіч", - сказав він.

Джонсон зазначив, що важливо передавати Україні реактивні системи залпового вогню, так як українські війська виявилися дуже гнучкими в їхньому використанні.

"Ми думаємо, що в їхніх силах дати відсіч росіянам і повернути їх на позиції 24 лютого. І це безумовно те, що Володимир (Зеленський - ред.) говорить, що він хоче зробити, і розробив план для цього", - додав прем'єр-міністр Великобританії.