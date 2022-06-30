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Зеленский разработал план отпора оккупантам, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский разработал план отпора оккупационным войскам и их возвращения на позиции до 24 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите стран-членов НАТО, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что совершал визиты в Украину незадолго до начала саммитов для того, чтобы получить реальное представление о позиции Зеленского и его администрации, узнать, как они оценивают ситуацию.

"Они видят способ, как изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.

Джонсон добавил, что партнеры Украины должны помогать стране насколько могут.

"Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор", - сказал он.

Джонсон отметил, что важно передавать Украине реактивные системы залпового огня, так как украинские войска оказались очень гибкими в их использовании.

"Мы думаем, что в их силах дать отпор россиянам и вернуть их на позиции 24 февраля. И это безусловно то, что Владимир (Зеленский - ред.) говорит, что он хочет сделать, и разработал план для этого", - добавил премьер-министр Великобритании.

Напомним, Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что сейчас можно переломить ход войны в Украине.

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Владимир ЗеленскийБорис ДжонсонВойна России против Украины