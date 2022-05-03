Макрон закликав Путіна дозволити продовження евакуації з "Азовсталі"

Ситуація у заблокованому військами РФ Маріуполі опинилася в центрі розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Французький президент попросив Путіна "дозволити продовжити евакуацію з території заводу "Азовсталь". Тема цивільних у Маріуполі стала предметом першої з 29 березня розмови Макрона з господарем Кремля.

Лідери обох держав під час телефонної бесіди спершу обмінялися думками. Потім президент Франції закликав РФ надати дозвіл на продовження евакуаційної операції з "Азовсталі", що розпочалася за посередництва гуманітарних організацій кілька днів тому.

Макрон у розмові з Путіним зробив акцент на міжнародному гуманітарному праві. Окрім того, він "закликав Росію виконати свої зобов'язання постійного члена Ради безпеки ООН, поклавши край цій руйнівній агресії".