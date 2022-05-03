ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон закликав Путіна дозволити продовження евакуації з "Азовсталі"

Новость на русском →
Париж, Вівторок 03 травня 2022 19:21
Макрон закликав Путіна дозволити продовження евакуації з "Азовсталі" Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ситуація у заблокованому військами РФ Маріуполі опинилася в центрі розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Французький президент попросив Путіна "дозволити продовжити евакуацію з території заводу "Азовсталь". Тема цивільних у Маріуполі стала предметом першої з 29 березня розмови Макрона з господарем Кремля.

Лідери обох держав під час телефонної бесіди спершу обмінялися думками. Потім президент Франції закликав РФ надати дозвіл на продовження евакуаційної операції з "Азовсталі", що розпочалася за посередництва гуманітарних організацій кілька днів тому.

Макрон у розмові з Путіним зробив акцент на міжнародному гуманітарному праві. Окрім того, він "закликав Росію виконати свої зобов'язання постійного члена Ради безпеки ООН, поклавши край цій руйнівній агресії".

До слова, президент Макрон нібито таємно зустрівся з екс-президентом Саркозі перед дзвінком до Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Володимир Путін Франція Російська Федерація Україна Маріуполь Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні