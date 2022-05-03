Евакуація з "Азовсталі": назвали кількість врятованих осіб
Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що з "Азовсталі" у Маріуполі вдалося евакуювати 156 цивільних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.
Зокрема, сьогодні до Запоріжжя прибули 156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з меткомбінату "Азовсталь".
"Це був складний шлях, росіяни затримували автобуси перевірками, але зараз ми завершили операцію з порятунку людей", - йдеться у повідомленні.
Єрмак сказав, що і надалі продовжують займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі".
Раніше ми повідомляли, що евакуйовані з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя.
Також ми писали, що після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.
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