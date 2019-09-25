Зеленський розповів про зустріч з Лавровим

Міністр закордонних справ Росії привітав президента України Володимира Зеленського з успішним обміном полоненими. Про це розповів глава держави під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, Лавров хотів познайомитися з ним, а також привітав з обміном полоненими між Києвом та Москвою, який відбувся 7 вересня.

"Пан лавров підійшов, сказав, що хоче познайомитися, сказав що хочуть щоб війна на Донбасі закінчилася, привітав з обміном (полоненими - ред.)", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що під час розмови з Лавровим закликав Росію закінчити війну на сході України.

"Я сказав, якщи ви готові - давайте закінчимо війну (на Донбасі - ред.). Я сказав, що хочу завершити війну", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в рамках саміту Генеральної асамблеї ООН. Російські ЗМІ писали, що розмова Зеленського з Лавровим була "повністю діловою".

Пізніше в Офісі президента України розповіли, що під час короткої зустрічі Зеленського з Лавровим обговорювалося питання проведення саміту в нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. В ОП зазначали, що Лавров сам звернувся до Зеленського.