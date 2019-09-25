Зеленский рассказал о встрече с Лавровым

Министр иностранных дел России поздравил президента Украины Владимира Зеленского с успешным обменом пленными. Об этом рассказал глава государства во время брифинга по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, Лавров хотел познакомиться с ним, а также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.

"Господин лавров подошел, сказал, что хочет познакомиться, сказал что хотят чтобы война на Донбассе закончилась, поздравил с обменом (пленными - ред.)", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что во время разговора с Лавровым призвал Россию закончить войну на востоке Украины.

"Я сказал, если вы готовы - давайте закончим войну (на Донбассе - ред.). Я сказал, что хочу завершить войну", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках саммита Генеральной ассамблеи ООН. Российские СМИ писали, что разговор Зеленского с Лавровым был "полностью деловым".

Позже в Офисе президента Украины рассказали, что во время короткой встречи Зеленского с Лавровым обсуждался вопрос проведения саммита в нормандском формате относительно решения ситуации на Донбассе. В ОП отметили, что Лавров сам обратился к Зеленскому.