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Прем'єр Ірландії прибув в Україну з візитом

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Київ, Середа 06 липня 2022 10:18
Прем'єр Ірландії прибув в Україну з візитом Фото: прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін (flickr.com/fiannafail)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва. В ході візиту він проведе ряд зустрічей, покликаних підтвердити Солідарність Ірландії з українською владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Народ Ірландії підтримує Україну та її народ перед обличчям аморальної і неспровокованої терористичної війни Росії. Обстріли і напади на цивільне населення є нічим іншим, як військовими злочинами, і я скористаюся своїм візитом, щоб висловити підтримку з боку Ірландії спробам притягнути до повної відповідальності тих, хто стоїть за цими нападами", - заявив Мартін.

Він підкреслив, що Ірландія надаватиме підтримку Україні на шляху до повноправного членства в ЄС.

"Дух і рішучість українського народу надихають всіх нас, і Ірландія буде надавати всіляку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС, а також продовжувати приймати і підтримувати цивільних осіб, які рятуються від цієї війни", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив ірландського прем'єра Міхола Мартіна відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що Ірландія заморозила активи на суму 1,72 млрд євро, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами.

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Ірландія Візит в Україну
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