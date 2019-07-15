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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Новини » Політика    15.07.2019 - 13:33
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський увів до персонального складу Владислава Бухарєва

Президент Володимир Зеленский вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На сайті президента говориться, що рішення було прийнято 15 липня. До персонального складу РНБО президент ввів Владислава Бухарєва (голову Служби зовнішньої розвідки) та Ігоря Черкаського (голову Державної служби фінансового моніторингу).

Також Зеленський затвердив у персональному складі РНБО Андрія Богдана (керівника Офісу президента), Вадима Пристайка (заступника керівника Офісу президента), Руслана Рябошапку (заступника керівника Офісу президента).

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