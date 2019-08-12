Зеленський просить Авакова звільнити керівництво поліції Житомирської області

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Зеленський також просить звільнити керівників двох райвідділів

Президент України Володимир Зеленський просить міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити керівництво поліції Житомирської області. Про це президент заявив під час робочого візиту в Житомирську область, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський просить звільнити голову житомирської обласної поліції В'ячеслава Печененка та керівників двох райвідділів.

"Хто такий "Пірат" Віктор Олійник? Є якісь кримінальні справи щодо цієї людини? Я не буду зараз називати прізвища, я думаю, ці люди зараз нас слухають: найкращий варіант, щоб вони збирали свої речі і змінили країну свого проживання, це буде для них м'який варіант. Керівників райвідділів поліції Олевського та Овруцького району я вас дуже прошу звільнити (звертаючись до глави Нацполіціі Сергія Князева, - ред.)", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що Зеленський запропонував звільнитись і начальнику ГУНП В'ячеславу Печененку після його доповіді про результати боротьби з незаконним видобутком бурштину.

"Я вам дуже рекомендую залишити свій пост. Буду говорити з паном Аваковим і паном Князєвим. Може, ви нормальна людина і в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з "бурштиновими піратами" Житомирської області", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні анонсував звільнення начальника Служби безпеки України в Житомирській області.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.