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Зеленський розкрив повістку зустрічі з Макроном, Шольцем та Драгі

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Україна, Четвер 16 червня 2022 17:06
Зеленський розкрив повістку зустрічі з Макроном, Шольцем та Драгі Фото: зустріч президента України з президентами Німеччини та Франції (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Кожна зброя означає врятовані життя, кожне відкладене рішення дає можливість росіянам вбивати українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Глава української держави подякував лідерам ЄС за візит і наголосив, що єдність - наша сила.

"Ми говорили про потреби України, про потужну зброю, нам потрібна велика допомога. Кожна зброя означає врятовані життя, кожне відкладене рішення дає можливість росіянам вбивати українців", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні.

Більше про зустріч лідерів чотирьох держав читайте тут.

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Володимир Зеленський
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