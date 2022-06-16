Зеленський розкрив повістку зустрічі з Макроном, Шольцем та Драгі

Кожна зброя означає врятовані життя, кожне відкладене рішення дає можливість росіянам вбивати українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

"Ми говорили про потреби України, про потужну зброю, нам потрібна велика допомога. Кожна зброя означає врятовані життя, кожне відкладене рішення дає можливість росіянам вбивати українців", - сказав Зеленський.

Глава української держави подякував лідерам ЄС за візит і наголосив, що єдність - наша сила.

Нагадаємо, Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні.

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