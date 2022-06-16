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Зеленский раскрыл повестку встречи с Макроном, Шольцем и Драги

Новина українською →
Украина, Четверг 16 июня 2022 17:06
Зеленский раскрыл повестку встречи с Макроном, Шольцем и Драги Фото: встреча президента Украины с президентами Германии и Франции (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Каждое оружие означает спасенные жизни, каждое отложенное решение дает возможность россиянам убивать украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Глава украинского государства поблагодарил лидеров ЕС за визит и подчеркнул, что единство - наша сила.

"Мы говорили о потребностях Украины, о мощном оружии, нам нужна большая помощь. Каждое оружие означает спасенные жизни, каждое отложенное решение дает возможность россиянам убивать украинцев", - сказал Зеленский.

Напомним, лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев с первым визитом во время войны в Украине.

Больше о встрече лидеров четырех государств читайте здесь.

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