Зеленский о Совете мира: речь о партнерах, которые будут контролировать прекращение огня

Страны, которые войдут в Совет мира президента США Дональда Трампа, могут заняться мониторингом прекращения огня между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подтвердил, что Украину пригласили в Совет мира.

"Когда мы в плане из 20 пунктов говорили о гарантиях безопасности и о том, как контролировать один из важных первых шагов, таких как прекращение огня, американская сторона предложила, что им понадобятся партнеры, которые будут осуществлять мониторинг вместе с Соединенными Штатами. И это может быть своего рода Совет мира, и в нем будут две стороны войны", - сказал президент.

Он уточнил, что для него создание такого Совета мира "это не новость". Но президент Украины не знал, что его создадут в Давосе и кого президент США пригласит участвовать в такой инициативе.

"Сейчас с россиянами мы враги. Белорусские союзники полностью на стороне россиян, мы не можем быть с ними", - отметил глава украинского государства.

Президент объяснил, что Совет мира уже заложен в план из 20 пунктов.

"Я думаю, это будет работать. Это будет работать с мониторинговой миссией уже после - только после окончания войны для нас. Возможно, есть и другие вопросы, например Газа и другие темы. Я не говорю о нашем участии в Газе и других вопросах. Поэтому речь идет о тех партнерах, которые будут контролировать прекращение огня и гарантии безопасности", - уточнил Зеленский.