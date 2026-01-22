ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський про Раду миру: йдеться про партнерів, які контролюватимуть припинення вогню

Давос, Четвер 22 січня 2026 19:00
UA EN RU
Зеленський про Раду миру: йдеться про партнерів, які контролюватимуть припинення вогню Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни, які увійдуть до Ради миру президента США Дональда Трампа, можуть зайнятися моніторингом припинення вогню між Україною і Росією.

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами в Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова української держави підтвердив, що Україну запросили до Ради миру.

"Коли ми в плані з 20 пунктів говорили про гарантії безпеки і про те, як контролювати один із важливих перших кроків, таких як припинення вогню, американська сторона запропонувала, що їм знадобляться партнери, які будуть здійснювати моніторинг разом зі Сполученими Штатами. І це може бути свого роду Рада миру, і в ній будуть дві сторони війни", - сказав президент.

Він уточнив, що для нього створення такої Ради миру "це не новина". Але президент України не знав, що її створять у Давосі і кого президент США запросить брати участь у такій ініціативі.

"Зараз із росіянами ми вороги. Білоруські союзники повністю на боці росіян, ми не можемо бути з ними", - зазначив глава української держави.

Президент пояснив, що Рада миру вже закладена в план із 20 пунктів.

"Я думаю, це буде працювати. Це буде працювати з моніторинговою місією вже після - тільки після закінчення війни для нас. Можливо, є й інші питання, наприклад Газа та інші теми. Я не кажу про нашу участь у Газі та інші питання. Тому йдеться про тих партнерів, які контролюватимуть припинення вогню і гарантії безпеки", - уточнив Зеленський.

Рада миру

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, на Всесвітньому економічному форумі президент США Дональд Трамп підписав статут Ради миру.

Американський лідер зробив це з лідерами Парагваю, Узбекистану, Косово і ще 16 країн.

Спочатку очікувалося, що Рада миру займеться тільки питанням Сектора Газа, але Трамп хоче, щоб її мандат було розширено і вона включала також питання, пов'язані з іншими війнами.

Детальніше про те, що таке Рада миру і навіщо вона Трампу, - в матеріалі РБК-Україна.

