Україна планує забрати майже 200 осіб в рамках обміну полоненими

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Данилов заявив, що списки постійно узгоджуються

Українська сторона планує забрати майже 200 осіб в рамках обміну полоненими з так званими "республіками Донбасу" і Росією. Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, списки на обмін полоненими є, і вони постійно погоджуються.

"У нас є велике бажання забрати наших полонених додому. Це майже 200 осіб", - зазначив Данилов.

Він також пояснив, чому до списків на обмін потрапляють ті, хто фактично співпрацював з бойовиками та катував українців.

"Це складне питання, до якого я б обережно ставився. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України повідомила про підозру звільненого з полону Євгену Бражнікову. За даними слідства, він, перебуваючи під вартою на окупованому Донбасі, став членом незаконних формувань і катував інших полонених українців.

Тим часом у самопроголошеній "Донецької народній республіці" заявили, що обмін полоненими до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва.