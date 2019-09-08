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У Зеленського підтвердили розмову з Путіним

Новини » Політика    08.09.2019 - 00:16
У Зеленського підтвердили розмову з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президенти України та Росії "задоволені результатом виконання домовленостей"

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила прес-служба Зеленського, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу президента.

Під час розмови Зеленський і Путін підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".

Згідно з повідомленням, президенти України і Росії домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі.

"Крім того, йшлося про подальші кроки в рамках Мінського процесу з врегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі повідомили, що між президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним після обміну полоненими в суботу, 7 вересня, відбулася телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.

7 вересня між Україною і Російською Федерацією відбувся обмін полоненими, завдяки якому в Україну повернулися 35 незаконно утримуваних РФ осіб.

Зеленський має намір "дуже швидко" повернути з ув'язнення в РФ кримських татар Україна і Росія зробили все для обміну полоненими, - Зеленський
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путінтелефонный разговор
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