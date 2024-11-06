Зеленский завтра посетит Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества

"Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующего в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже пятый саммит в этом формате", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что это уже пятый саммит в том формате. Первый был в Чехии, второй - в Молдове, затем в Испании и Великобритании.

"Теперь - Венгрия. Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", - отметил глава государства.