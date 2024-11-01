Венгрия не будет включать в соглашение с Украиной ее членство в НАТО, - МИД

Венгрия и Украина ведут переговоры касательно всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между странами. Но пункта о членстве Украины в НАТО там быть не должно.

Об этом заявил представитель МИД Венгрии Мате Пачолай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet .

Представитель венгерского МИД отметил, что позиция венгерского правительства насчет вступления Украины в НАТО не меняется. Будапешт верит, что это якобы приведет к началу третьей мировой войны.

"В то же время в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения", - добавил он.

По словам Пачолая, важной частью всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с Украиной должно стать "восстановление прав венгерского меньшинства".

Соглашение Украины и Венгрии

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке двустороннего документа с Венгрией. Таким образом планируется "убрать недоразумения или вызовы современности и прошлого".

Глава государства отмечал, что частью такого документа есть и вопрос безопасности. Речь о вступлении Украины в НАТО.

По его словам, Киев предлагает, чтобы Будапешт "просто не блокировал" украинское членство в Альянсе.

К слову, сейчас Украина просит, чтобы ее пригласили в НАТО до завершения полномасштабной войны с Россией. Но Венгрия, очевидно, выступает против такого решения.

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