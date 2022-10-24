Некоторые поврежденные объекты энергетики целесообразнее построить заново, - Кудрицкий

Все объекты энергетики Украины, поврежденные из-за ударов россиян, подлежат восстановлению, но некоторые из них целесообразнее построить заново.

"Все подлежит ремонту и восстановлению, вопрос только в сроках. Есть объекты, которые можно восстановить за несколько дней, есть восстанавливающиеся за недели, а есть - за месяцы", - сказал он.

Также Кудрицкий подчеркнул, что после победы в войне Украине предстоит серьезная работа по восстановлению объектов критической инфраструктуры.

"Это еще нуждается в оценке, но некоторые объекты целесообразнее будет построить заново, чем восстановить. Так что наша сеть станет более современной, поскольку уже никто не будет отстраивать по старым технологиям", - добавил глава "Укрэнерго".