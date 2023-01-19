Зеленский провел заседание Ставки: участвовали главы ОВА и Клименко

"Несколько часов назад провел заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания, в частности и.о. министра внутренних дел, руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности. Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций", - рассказал Зеленский.

По его словам, главы ОВА докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении в Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

"Думаю, понятно, почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответственным образом налажен", - добавил Зеленский.

Он отметил, что на Ставке докладывали и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующий самого горячего направления на фронте - "Хортица".

"Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс", - добавил глава государства.