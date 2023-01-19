Зеленський провів засідання Ставки: брали участь очільники ОВА та Клименко

"Кілька годин тому провів засідання Ставки. Було залучено нових учасників засідання, зокрема в.о. міністра внутрішніх справ, керівника Нацполіції України Ігоря Клименка. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони та безпеки. Також у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій", - розповів Зеленський.

За його словами, голови ОВА доповідали про реалізацію закону про національний спротив у Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

"Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений", - додав Зеленський.

Він зазначив, що на Ставці доповідали і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також командувач найгарячішого напрямку на фронті - "Хортиця".

"Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи у битві за Донбас", - додав голова держави.