ВСУ отразили попытки оккупантов контратаковать под Бахмутом и на юге (карты боев ISW)

Силы обороны Украины отразили попытки российских оккупантов контратаковать в районах Бахмута и сдерживают натиск врага на Сватовском направлении. Также бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны в ходе наступательных операций.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны ( ISW ).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Войска РФ 31 августа продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки (16 км к юго-западу от Сватово) и Белогоровки (13 км к югу от Кременной).

Российский "военкор" также заявил, что войска РФ при поддержке авиации и артиллерии провели наступательные операции в районе Новоегоровки и Белогоровки, но не уточнил их исход.

Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции в районе Серебрянского лесничества (10 км к юго-западу от Кременной).

Российский блогер утверждал, что российские войска активизируют наступательные действия в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), а также в направлении Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и Кисловки (20 км к юго-востоку от Купянска). Российский новостной агрегатор сообщал о том, что якобы войска РФ продвинулись в районе Синьковки и Петропавловки, хотя эксперты ISW не увидели визуального подтверждения этого утверждения.

Российские источники утверждают, что 31 августа ВСУ продолжили наземные атаки на линии Купянск - Сватово - Кременная, но якобы не продвинулись вперед. В Минобороны РФ заявили, что их войска будто бы отразили наступление ВСУ на Купянском направлении и в районе Сергеевки (12 км к юго-западу от Сватово), Новоегоровки, Дибровой (7 км к юго-западу от Кременной), Ямполевки (17 км к западу от Кременной) и Серебрянского лесничества.

Бои на Донбассе

Украинские военные 31 августа провели наступательные операции возле Бахмута и, как сообщается, продвинулись вперед. Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили, что украинские силы продолжают вести наступательные операции южнее Бахмута и достигли неустановленного успеха на Бахмутском направлении.

В Минобороны РФ заявили, что якобы ВСУ безуспешно атаковали районы н.п. Богдановка (6 км к северо-западу от Бахмута), Андреевка (10 км к юго-западу от Бахмута) и Майорское (17 км к югу от Бахмута).

Российский "военкор" заявил, что украинские силы будто бы безуспешно атаковали Клещиевку (7 км к юго-западу от Бахмута) и контратакуют на линии Клещиевка - Курдюмовка (до 13 км к юго-западу от Бахмута). Другой российский блогер утверждал, что ВСУ ежедневно атакуют российские позиции возле Клещиевки.

Войска РФ провели наступательные операции и, как сообщается, 31 августа продвинулись вперед. При этом в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе Клещиевки и Курдюмовки.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ продолжают улучшать свои позиции возле Клещиевки и якобы захватили несколько высот возле населенного пункта. Российский агрегатор новостей сообщал, что российские войска якобы отбросили ВСУ на несколько километров и вернули утраченные позиции возле Клещиевки, однако в ISW отметили, что пока не увидели визуального подтверждения этого утверждения.

В Институте изучения войны добавляют, что российское наступление такого масштаба, скорее всего, вызовет широкое освещение со стороны российских "военкоров", чего аналитики не заметили.

"Российские источники недавно заявили о столь же преувеличенных наступлениях России без визуальных доказательств на линии Купянск - Сватово - Кременная, чтобы представить украинское контрнаступление как неудачное, а некоторые российские источники, возможно, пытаются воспроизвести аналогичные утверждения на Бахмутском направлении", - говорится в публикации.

Так, российские источники утверждали, что войска РФ провели наступательные операции в районе Клещиевки, Курдюмовки, Озаряновки (14 км к югу от Бахмута) и Богдановки.

В Минобороны РФ заявили, что 31 августа ВСУ будто бы провели неудачную наступательную операцию под Авдеевкой.

Российские войска провели наступательные операции на линии Авдеевка - Донецк, но 31 августа не предприняли никаких заявленных или подтвержденных продвижений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ провели безуспешные наступательные операции в районе Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк) и Новомихайловки (10 км к юго-западу от Донецка).

Российский "военкор" заявил, что войска РФ безуспешно атаковали под Марьинкой. Блогер также утверждал, что российские войска атаковали под Новомихайловкой, но не уточнил, чем это закончилось.

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что 31 августа ВСУ продолжили наступательные действия вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями, но не продвинулись вперед.

Официальный представитель Восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что российские силы якобы отразили наступление украинской армии в районе Приютного (15 км к юго-западу от Великой Новосилки).

Российский "военкор" заявил, что ВСУ провели наступательные операции в районе Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Войска РФ 31 августа безуспешно контратаковали в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили нападение российских войск в районе Старомайорского.

ВСУ продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 31 августа. Заместитель министра обороны Анна Маляр и Генеральный штаб ВСУ сообщили, что украинские силы продолжили наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и добились там неуказанных успехов.

В Минобороны РФ сообщали, что их войска якобы отразили пять атак украинской армии в районе Вербовое (18 км к юго-западу от Орехова). Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ будто бы отразили две украинские штурмовые группы, которые пытались прорвать российскую оборону на северо-западной окраине Вербового. Некоторые российские источники охарактеризовали эти атаки ВСУ как разведывательные операции.

Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ продвинулись ближе к западной окраине Вербового, но до сих пор не прорвали ряд подготовленных российских оборонительных позиций непосредственно к западу от населенного пункта.

Другие блоггеры рассказывали, что украинские силы продвинулись в неустановленном лесном массиве возле Работино (10 км к югу от Орехова), но утверждали, что войска РФ все еще удерживают позиции в южной части населенного пункта.

Другой "военкор" заявил, что ВСУ обошли Работино и атаковали в направлении Новопрокоповки. Российские блоггеры утверждают, что "отдохнувшие части" и элементы ВДВ РФ усилили оборону россиян в этом районе, вероятно, имея в виду недавнее прибытие частей 76-й дивизии ВДВ из района Кременной Луганской области.

Российский "военкор" заявил, что нынешний состав российского многоэшелонного оборонительного эшелона не позволяет войскам проводить контратаки по флангам украинского наступления так быстро, как они могли бы при обороне дальше к северо-западу от своих нынешних позиций.

Войска РФ 31 августа провели ограниченные безуспешные контратаки на западе Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ провели безуспешные наступательные действия в районе Вербового.

Российские "военкоры" заявили 31 августа, что войска РФ продолжают попытки установить позиции на островах в дельте Днепра, в то время как украинские силы продолжают ограниченную активность на восточном берегу (левобережье) Херсонской области. Российский блогер заявил, что войска РФ пытаются захватить плацдарм на острове Нестрига к юго-западу от Херсона и, возможно, им это удалось. "Военкор" рассказывал, что российские силы сохраняют контроль над островами Белогрудый и Малый Белогрудый (до 7 км к юго-западу от Херсона).

Российские "военкоры" также утверждают, что небольшие украинские группы продолжают действовать на левом берегу в районе Антоновского моста и продолжают попытки закрепиться к северо-востоку от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).

Ситуация на фронтах

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что бойцы ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута и на южных направлениях фронта. Силы обороны уже имеют определенные успехи.

Также сообщалось, что перед этим в Восточной группировке войск ВСУ отмечали, что оккупанты прибегают к разным тактикам, чтобы не дать украинским защитникам продвигаться.

Наибольшее внимание захватчики концентрируют на Лимано-Купьянском направлении и пытается найти слабые места. А на севере Бахмута происходят лобовые атаки - россиянам мешают защитникам продвигаться вперед и освобождать территории, используя тактику штурмов.