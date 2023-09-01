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У ВСУ очередной успех на Мелитопольском направлении: назван участок

Украина, Пятница 01 сентября 2023 09:09
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У ВСУ очередной успех на Мелитопольском направлении: назван участок Фото: у ВСУ очередной успех на Мелитопольском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ продолжают успешно продвигаться на Мелитопольском направлении, в частности, на участке Новоданиловка - Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время телемарафона.

Так, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлении Новоданиловка - Новопрокоповка имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - рассказал он.

У ВСУ очередной успех на Мелитопольском направлении: назван участок

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области и Ивового Запорожской области", - отметил спикер.

Но, как подчеркнул Ковалев, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Совершает перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Другие направления

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск в Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 25 боевых столкновений", - констатировал он.

Ситуация на фронте на утро

Об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении сообщали и в утренней сводке Генштаба. Кроме того, по данным Института изучения войны ВСУ отразили попытки российских оккупантов контратаковать в районах Бахмута и сдерживают натиск врага на Сватовском направлении. Также бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны в ходе наступательных операций.

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