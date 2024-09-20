Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики с помощью Patriot и производство ракет

По словам президента, на Ставке обсуждались вопросы, которые имеют критическое значение для Украины.

Первым вопросом стала защита энергетики в зимний период. Докладывали премьер Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко.

"Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время", - рассказал Зеленский.

Вторым вопросом стало производство ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы в Украине. Докладывали вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Решения, которые позволят нашей промышленности максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций", - уточнил президент.

Еще одним вопросом, который подняли на Ставке, стала ситуация на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о всех основных направлениях. Также докладывали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.