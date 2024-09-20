Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики с помощью Patriot и производство ракет

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем стало размещение систем Patriot для защиты энергетики зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам президента, на Ставке обсуждались вопросы, которые имеют критическое значение для Украины.
Первым вопросом стала защита энергетики в зимний период. Докладывали премьер Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко.
"Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время", - рассказал Зеленский.
Вторым вопросом стало производство ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы в Украине. Докладывали вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Решения, которые позволят нашей промышленности максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций", - уточнил президент.
Еще одним вопросом, который подняли на Ставке, стала ситуация на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о всех основных направлениях. Также докладывали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Напомним, в ходе июльского юбилейного саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне, несколько стран пообещали передать Украине системы ПВО Patriot.
Пока известно, что Украина получила обещанную батарею от Германии. При этом еще одну систему предоставила Румыния.
Стоит заметить, что, по словам президента Зеленского, всего Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо от российских ракет.
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