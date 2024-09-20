Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет

За словами президента, на Ставці обговорювалися питання, які мають критичне значення для України.

Першим питанням став захист енергетики у зимовий період. Доповідали прем’єр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко.

"Розглянули стан інженерного захисту об'єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ та ППО, у тому числі з урахуванням систем Patriot, на які ми очікуємо найближчим часом", - розповів Зеленський.

Другим питанням стало виробництво ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби в Україні. Доповідали віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Рішення, які дозволять нашій промисловості максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - уточнив президент.

Ще одним питанням, яке порушили на Ставці, стала ситуація на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про всі основні напрямки. Також доповідали начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.