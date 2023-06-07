Зеленский провел селектор по Каховской ГЭС: обсудили эвакуацию людей и убытки

На совещании докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий катастрофы министр внутренних дел Игорь Клименко. Он уже находится на месте.

В частности, участники совещания обсудили эвакуацию людей из подтопленных населенных пунктов. Также поднимались вопросы срочного обеспечения питьевой водой жителей и долгосрочные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Отдельно поговорили об оценке ущерба и экологическом вреде.

При этом президент отметил, что российские оккупанты полностью провалили эвакуацию на левом берегу Херсонской области, который временно находится под их контролем. В связи с этим Украина будет обращаться в международные организации.

На совещании рассмотрели ситуацию на фронте. В частности, изучили данные разведки, а также обеспечение техникой и боеприпасами наших военных.

Также участники обсудили промежуточные итоги инспекции укрытий по Украине. По словам Зеленского, к сожалению, данные неутешительны.

Подрыв Каховской ГЭС

Вчера ночью оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, она полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В украинской разведке отметили, что Россия очень долго готовилась к подрыву дамбы. К тому же у США есть разведданные, подтверждающие вину России в подрыве ГЭС.

Из-за подрыва дамбы вода начала затапливать правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Подробнее о последствиях техногенной катастрофы читайте в материале РБК-Украина.

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