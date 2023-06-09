"Скифское золото" вернут Украине. Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле

Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле о "скифском золоте". Художественные ценности будут переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

В Нидерландах после 9 лет судебных баталий приняли окончательное решение по "скифскому золоту". Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года, и отклонил жалобу "крымских музеев".

Глава Офиса президента Андрей Ермак приветствовал решение нидерландского суда.

"Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", - отметил он.

Дело о "скифском золоте"

Напомним, что в 2013 году киевский Музей исторических драгоценностей Украины, а также четыре музея в Крыму сформировали коллекцию для выставки. В нее вошли драгоценности скифов и другие экспонаты.

До января 2014 года художественные ценности находились в Германии, а в начале февраля 2014 года экспонаты перевезли в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Там была организована выставка.

В это время в Украине происходила Революция достоинства, а позже Россия коварно оккупировала Крым. После этого возникла дискуссия, куда возвращать экспонаты: в Киев или крымские музеи.

Министерство культуры Украины заочно изъяло экспонаты из захваченных россиянами музеев и передало на хранение в Национальный музей истории Украины. В свою очередь Министерство иностранных дел обратилось в посольство Нидерландов с официальной нотой и попросило вернуть драгоценности Украине.

В 2016 году суд в Нидерландах постановил вернуть "скифское золото" в Украину, но в январе 2017 года "крымские музеи" начали оспаривать решение.

Судебная волокита длилась долгие годы, но сегодня Верховный суд Нидерландов поставил точку в этом деле.

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