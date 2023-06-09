"Скифское золото" вернут Украине. Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле
Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле о "скифском золоте". Художественные ценности будут переданы Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
В Нидерландах после 9 лет судебных баталий приняли окончательное решение по "скифскому золоту". Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года, и отклонил жалобу "крымских музеев".
Глава Офиса президента Андрей Ермак приветствовал решение нидерландского суда.
"Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", - отметил он.
Дело о "скифском золоте"
Напомним, что в 2013 году киевский Музей исторических драгоценностей Украины, а также четыре музея в Крыму сформировали коллекцию для выставки. В нее вошли драгоценности скифов и другие экспонаты.
До января 2014 года художественные ценности находились в Германии, а в начале февраля 2014 года экспонаты перевезли в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Там была организована выставка.
В это время в Украине происходила Революция достоинства, а позже Россия коварно оккупировала Крым. После этого возникла дискуссия, куда возвращать экспонаты: в Киев или крымские музеи.
Министерство культуры Украины заочно изъяло экспонаты из захваченных россиянами музеев и передало на хранение в Национальный музей истории Украины. В свою очередь Министерство иностранных дел обратилось в посольство Нидерландов с официальной нотой и попросило вернуть драгоценности Украине.
В 2016 году суд в Нидерландах постановил вернуть "скифское золото" в Украину, но в январе 2017 года "крымские музеи" начали оспаривать решение.
Судебная волокита длилась долгие годы, но сегодня Верховный суд Нидерландов поставил точку в этом деле.
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