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Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии: что обсудили

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили дальнейшие санкции против РФ и экономическую помощь нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине на текущий и 2023 год. Отметили важность продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира. Обсудили усиление санкций и противостояние действиям поддерживающего агрессию Ирана", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз намерен назначить специального представителя по санкциям.

Также мы писали, что в Еврокомиссии предложили начать поставлять определенные объемы электроэнергии Украине вместо ее импорта.

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