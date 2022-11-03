ЕС может экспортировать электроэнергию в Украину вместо ее импорта, - Еврокомиссия

Европейский союз может начать поставлять определенные объемы электроэнергии Украине вместо ее импорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Тима Макфи во время брифинга.

"Энергетическая система Украины уже подключена к системе Евросоюза, в последние месяцы были небольшие обмены энергией. В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества Украине. Что касается деталей и возможных объемов, это необходимо уточнить", - заявил Макфи.

Напомним, РБК-Украина писалоо о том, что Украина уже провела недавно тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

После ряда массированных ракетных ударов со стороны России по энергетической инфраструктуре было принято решение прекратить экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

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