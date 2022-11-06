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Зеленський провів перемовини з головою Єврокомісії: що обговорили

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили подальші санкції проти РФ та економічну допомогу нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Обговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на поточний і 2023 рік. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу. Обговорили посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами фон дер Ляєн, Євросоюз має намір призначити спеціального представника щодо санкцій.

Також ми писали, що у Єврокомісії запропонували почати постачати певні обсяги електроенергії Україні замість її імпорту.

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Володимир ЗеленськийЄврокомісіяРосійська ФедераціяІранДопомога УкраїніУрсула фон дер Ляйєн