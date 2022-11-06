Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили дальнейшие санкции против РФ и экономическую помощь нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.