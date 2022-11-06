Зеленський провів перемовини з головою Єврокомісії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили подальші санкції проти РФ та економічну допомогу нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.