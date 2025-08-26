Зеленский сделал важное заявление по Сумщине и Харьковщине после совещания с военными

"Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения", - отметил Зеленский.

По его словам, в ходе совещания также должное внимание уделили Донецкой области и Запорожью, обсудив потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений.

"Также был доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы", - добавил президент Украины.

По словам главы государства, оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время.