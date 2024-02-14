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Зеленский провел совещание по оружию против дронов: есть решение, как ослепить "Орланы"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 февраля, провел совещание с представителями правительства, военными и оборонно-промышленным комплексом. Главной темой обсуждений стало оружие против разведывательных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Президент отметил, что "Орланы" или ZALA россияне используют в качестве "глаз" для артиллерии и ударных беспилотников. 

"В Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, от идентификации к эффективному применению РЭБ и средств поражения", - добавил Зеленский. 

Глава государства рассказал, что дал поручение создать комплексную систему, которая соединила бы армию и промышленность. Это необходимо, чтобы производители знали потребности фронта, а армия - производственные возможности во всех регионах. 

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя - жизнь наших воинов", - уточнил президент. 

Средства РЭБ 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал средства радиоэлектронной борьбы одним из ключевых приоритетов нашей страны в 2024 году

Он уточнял, что уже ведется работа над тем, чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ.

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