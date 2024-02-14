Зеленський провів нараду щодо зброї проти дронів: є рішення, як осліпити "Орлани"

Президент зазначив, що "Орлани" або ZALA росіяни використовують як "око" для артилерії та ударних безпілотників.

"В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід впроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження", - додав Зеленський.

Глава держави розповів, що дав доручення створити комплексну систему, яка б поєднала армію та промисловість. Це необхідно, щоб виробники знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості у всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та погрози. Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що у нас є на полі бою - життя наших воїнів", - уточнив президент.

Кошти РЕБ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав засоби радіоелектронної боротьби одним з ключових пріоритетів нашої країни у 2024 році.

Він уточнював, що вже ведеться робота над тим, щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ.