Зеленський провів нараду щодо зброї проти дронів: є рішення, як осліпити "Орлани"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 лютого, провів нараду з представниками уряду, військовими та оборонно-промисловим комплексом. Головною темою обговорень стала зброя проти розвідувальних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Президент зазначив, що "Орлани" або ZALA росіяни використовують як "око" для артилерії та ударних безпілотників.
"В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід впроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження", - додав Зеленський.
Глава держави розповів, що дав доручення створити комплексну систему, яка б поєднала армію та промисловість. Це необхідно, щоб виробники знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості у всіх регіонах.
"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та погрози. Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що у нас є на полі бою - життя наших воїнів", - уточнив президент.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав засоби радіоелектронної боротьби одним з ключових пріоритетів нашої країни у 2024 році.
Він уточнював, що вже ведеться робота над тим, щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ.
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