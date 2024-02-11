Зеленский о средствах РЭБ: один из ключевых приоритетов года

Украина работает над обеспечением регионов системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Это один из ключевых приоритетов украинской власти в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в видеообращении .

Как рассказал президент, сегодня он заслушал доклады ситуации на фронте, от военных, а также отчеты от МВД, ГСЧС, региональных властей о работе противовоздушной обороны.

"С начала года и по настоящее время сбито уже 359 "Шахедов". Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту - это буквально спасение жизней. Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это - один из ключевых приоритетов года", - подчеркнул Зеленский.

Украина развивает направление РЭБ

Поскольку Россия использует против украинцев дроны и ракеты, в Украине возникла необходимость в средствах РЭБ. Как заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Кроме того, по словам Федорова, в Украине могут создать отдельную бригаду по РЭБ.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

Атака дронов на Украине

В ночь на 11 февраля российские войска снова атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Враг применил против украинцев 45 ударных беспилотников, 40 из них были уничтожены.

В Днепропетровской области два вражеских беспилотника были сбиты над Днепровским районом. В результате падения обломков пострадал мужчина. А в Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошел пожар.

Атаковали вражеские дроны и Николаевскую область. Там произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта, а также были повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Один человек получил ранения.

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