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Зеленский провел совещание по ситуации в Полтавской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Полтавской области. В частности, была поднята тема безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"Обсудили важные вопросы: безопасность и социально-экономическую ситуацию в регионе, готовность военных подразделений к выполнению задач", - написал Зеленский.

Также, по его словам, в ходе совещания участники заслушали информацию об оперативной ситуации в регионе.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 18 апреля, посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке.

Также мы писали, что сегодня глава государства провел переговоры со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

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Владимир ЗеленскийПолтавская областьВойна России против Украины