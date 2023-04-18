Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Полтавской области. В частности, была поднята тема безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
"Обсудили важные вопросы: безопасность и социально-экономическую ситуацию в регионе, готовность военных подразделений к выполнению задач", - написал Зеленский.
Также, по его словам, в ходе совещания участники заслушали информацию об оперативной ситуации в регионе.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 18 апреля, посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке.
Также мы писали, что сегодня глава государства провел переговоры со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
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