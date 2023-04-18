Зеленский побеседовал с новым спикером Палаты представителей Конгресса США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

"Провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса", - сообщил Зеленский.

Во время разговора президент рассказал Маккарти о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и авиации. Кроме того, по словам Зеленского, он заверил собеседника, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи.

"Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.

А сам Маккарти по приглашению Зеленского посетить Украину ранее заявил, что не намерен этого делать.

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