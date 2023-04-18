Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації у Полтавській області. Зокрема, було порушено тему безпеки в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.
"Обговорили важливі питання: безпеку та соціально-економічну ситуацію у регіоні, готовність військових підрозділів до виконання завдань", - написав Зеленський.
Також, за його словами, під час наради учасники заслухали інформацію про оперативну ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці.
Також ми писали, що сьогодні глава держави провів переговори зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
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