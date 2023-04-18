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Зеленський провів нараду щодо ситуації у Полтавській області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації у Полтавській області. Зокрема, було порушено тему безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"Обговорили важливі питання: безпеку та соціально-економічну ситуацію у регіоні, готовність військових підрозділів до виконання завдань", - написав Зеленський.

Також, за його словами, під час наради учасники заслухали інформацію про оперативну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці.

Також ми писали, що сьогодні глава держави провів переговори зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

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Володимир ЗеленськийПолтавская областьВійна Росії проти України