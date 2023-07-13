Зеленский провел совещание по саммиту НАТО: переводим договоренности в конкретные шаги

По его словам, на совещании присутствовали команда дипломатов, представители правительства и Офиса президента.

"Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - отметил президент.

Он добавил, что на совещании также начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности и почву для следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

"Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно придавать нашему сотрудничеству силы", - резюмировал Зеленский.

Саммит НАТО

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО. Одной из главных тем обсуждений стала Украина и ее поддержка в войне с Россией.

Союзники решили разрешить нашей стране стать членом Альянса без выполнения плана действий по членству и пригласить в НАТО при выполнении отдельных условий.

Также в ходе саммита несколько стран пообещали предоставить Украине военную помощь. В частности, Франция анонсировала поставки дальнобойных ракет, а Германия - установок зенитного ракетного комплекса Patriot.

Более детально с итогами саммита можете ознакомиться в материале РБК-Украина.