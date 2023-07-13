UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО: переводимо домовленості у конкретні кроки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі. Там обговорили переведення домовленостей у кроки для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За його словами, на нараді були присутні команда дипломатів, представники уряду та Офісу президента.

"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати і добрі плоди", - зазначив президент.

Він додав, що на нараді також почали готувати зміст для роботи Ради Україна-НАТО, укладення договорів з партнерами щодо гарантій безпеки та ґрунт для наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

"Вже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - резюмував Зеленський.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі проходив саміт НАТО. Однією з головних тем обговорень стала Україна та її підтримка у війні з Росією.

Союзники вирішили дозволити нашій країні стати членом Альянсу без виконання плану дій щодо членства та запросити до НАТО при виконанні окремих умов.

Також у ході саміту кілька країн пообіцяли надати Україні військову допомогу. Зокрема, Франція анонсувала постачання далекобійних ракет, а Німеччина - установок зенітного ракетного комплексу Patriot.

Більш детально з підсумками саміту можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОГарантії безпеки