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Зеленский провел совещание по саммиту НАТО: переводим договоренности в конкретные шаги

Новина українською →
Киев, Четверг 13 июля 2023 21:26
Зеленский провел совещание по саммиту НАТО: переводим договоренности в конкретные шаги Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по результатам саммита НАТО в Вильнюсе. Там обсудили перевод договоренностей в шаги для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По его словам, на совещании присутствовали команда дипломатов, представители правительства и Офиса президента.

"Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - отметил президент.

Он добавил, что на совещании также начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности и почву для следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

"Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно придавать нашему сотрудничеству силы", - резюмировал Зеленский.

Саммит НАТО

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО. Одной из главных тем обсуждений стала Украина и ее поддержка в войне с Россией.

Союзники решили разрешить нашей стране стать членом Альянса без выполнения плана действий по членству и пригласить в НАТО при выполнении отдельных условий.

Также в ходе саммита несколько стран пообещали предоставить Украине военную помощь. В частности, Франция анонсировала поставки дальнобойных ракет, а Германия - установок зенитного ракетного комплекса Patriot.

Более детально с итогами саммита можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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