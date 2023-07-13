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Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО: переводимо домовленості у конкретні кроки

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Київ, Четвер 13 липня 2023 21:26
Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО: переводимо домовленості у конкретні кроки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі. Там обговорили переведення домовленостей у кроки для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За його словами, на нараді були присутні команда дипломатів, представники уряду та Офісу президента.

"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати і добрі плоди", - зазначив президент.

Він додав, що на нараді також почали готувати зміст для роботи Ради Україна-НАТО, укладення договорів з партнерами щодо гарантій безпеки та ґрунт для наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

"Вже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - резюмував Зеленський.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі проходив саміт НАТО. Однією з головних тем обговорень стала Україна та її підтримка у війні з Росією.

Союзники вирішили дозволити нашій країні стати членом Альянсу без виконання плану дій щодо членства та запросити до НАТО при виконанні окремих умов.

Також у ході саміту кілька країн пообіцяли надати Україні військову допомогу. Зокрема, Франція анонсувала постачання далекобійних ракет, а Німеччина - установок зенітного ракетного комплексу Patriot.

Більш детально з підсумками саміту можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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