Зеленский провел совещание по безопасности и энергетической ситуации: основное внимание на Харьков

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 29 июля, провел совещание по безопасности и энергетической ситуации. Основное внимание было сосредоточено на Харькове.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Telegram президента.

Сегодня в Харькове Зеленский провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в городе и области.

В ходе мероприятия, в частности, присутствующие обсудили подготовку региона к отопительному периоду. Кроме того, президент подчеркнул, что ожидает четкого плана защиты неба Харьковской области и восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

"Основное внимание - подготовке Харькова и области к отопительному периоду. Были доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период", - сообщил президент.

Во время совещания он заслушал главнокомандующего ВСУ Александр Сырского и командующего ОСУВ "Хортица" Андрея Гнатова, а также председателя правления ЧАО "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

После чего начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов проинформировали о подготовке региона к осенне-зимнему периоду.

По словам Игоря Терехова, уже установлены 22 когенерационных установки и 31 модульная котельная. В общей сложности потребность города составляет более 140 объектов выработки энергии, позволяющих обеспечить 340 МВт.